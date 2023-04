Inter, il reparto offensivo si prende la vetrina del momento no – TS (Di lunedì 17 aprile 2023) Il momento no dell’Inter in campionato è suggerito dai numeri del reparto offensivo, che al momento è il reparto in cui la squadra di Inzaghi appare più in affanno vetrina – TuttoSport parla del reparto offensivo dell’Inter e di come sia quello più in difficoltà al momento. La squadra nerazzurra ha prodotto tanto anche contro il Monza, arrivando alla conclusione in 25 occasioni, ma senza trovare la rete. I dati delle ultime in Serie A sono clamorosi: 113 le conclusioni totali, 30 quelle in porta e solamente due gol, di cui uno su calcio di rigore e di Gosens, a Salerno, quello su azione. L’ultimo a lasciare il sigillo è stato Lautaro Martinez contro il Lecce il 5 marzo. Lukaku, tolti i rigori, non ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) Ilno dell’in campionato è suggerito dai numeri del, che alè ilin cui la squadra di Inzaghi appare più in affanno– TuttoSport parla deldell’e di come sia quello più in difficoltà al. La squadra nerazzurra ha prodotto tanto anche contro il Monza, arrivando alla conclusione in 25 occasioni, ma senza trovare la rete. I dati delle ultime in Serie A sono clamorosi: 113 le conclusioni totali, 30 quelle in porta e solamente due gol, di cui uno su calcio di rigore e di Gosens, a Salerno, quello su azione. L’ultimo a lasciare il sigillo è stato Lautaro Martinez contro il Lecce il 5 marzo. Lukaku, tolti i rigori, non ...

