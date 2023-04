Inter, il primo innesto per la prossima stagione non fa impazzire i tifosi (Di lunedì 17 aprile 2023) L’Inter si prepara a scendere in campo per un match fondamentale per la stagione, il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. La squadra di Simone Inzaghi dovrà difendere lo 0-2, il vantaggio è molto importante ma i nerazzurri non dovranno commettere l’errore di sottovalutare l’avversario. Nell’ultima giornata del campionato di Serie A è arrivata una brutta sconfitta contro il Monza, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-1. La qualificazione alla prossima Champions League è seriamente a rischio, attualmente occupa il quinto posto e il distacco dal quarto del Milan è di due punti. Simone Inzaghi non potrà permettersi passi falsi nelle prossime partite, a partire dal match contro i portoghesi. Foto di Matteo Bazzi / AnsaIl primo innesto per la prossima ... Leggi su calcioweb.eu (Di lunedì 17 aprile 2023) L’si prepara a scendere in campo per un match fondamentale per la, il ritorno dei quarti di finale di Champions League contro il Benfica. La squadra di Simone Inzaghi dovrà difendere lo 0-2, il vantaggio è molto importante ma i nerazzurri non dovranno commettere l’errore di sottovalutare l’avversario. Nell’ultima giornata del campionato di Serie A è arrivata una brutta sconfitta contro il Monza, la sfida si è conclusa sul risultato di 0-1. La qualificazione allaChampions League è seriamente a rischio, attualmente occupa il quinto posto e il distacco dal quarto del Milan è di due punti. Simone Inzaghi non potrà permettersi passi falsi nelle prossime partite, a partire dal match contro i portoghesi. Foto di Matteo Bazzi / AnsaIlper la...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fcin1908it : Palmeri: 'Investcorp, interesse reale per l'Inter. E potrebbe già esserci il nome del socio' - FcInterNewsit : Calciopoli, spunta intercettazione Bergamo-De Santis dopo Juve-Inter 2005: 'Andata bene, se no sai che casino?' - FBiasin : Un grande grande grande grande grande primo round. Perfetta di testa, perfetta di cuore: brava, bravissima #Inter… - CalcioWeb : L'#Inter in contatto per definire il primo innesto per la prossima stagione: il nome non fa impazzire i tifosi nera… - stefanoasr : @ferrarixasr Primo anno con 4 posti Champions, vinto quello scontro diretto e buttato tutto la partita dopo contro… -