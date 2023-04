Inter, Facchetti: «Su Calciopoli ennesimo tentativo di mistificazione» (Di lunedì 17 aprile 2023) Le parole di Gianfelice Facchetti dopo le recenti dichiarazioni di Luciano Moggi a Report sul caso Calciopoli Intervenuto con un lungo post sul proprio account Instagram, Gianfelice Facchetti, figlio di Giacinto, storica bandiera dell’Inter, è tornato a parlare del processo per Calciopoli e di quando testimoniò nel processo di Napoli in seguito alle dichiarazioni di Luciano Moggi a Report. «Me la porto come una medaglia sul petto, una di quelle cose di cui andare orgogliosi: essere stato tra i pochi testimoni (“de relato”) nel processo di Napoli che ha portato alla sbarra e condannato, la cricca (i nomi metteteli voi!) che la faceva da padrone nel calcio nostrano. Lo faccio oggi, una volta di più, mentre assisto all’ennesima opportunità offerta di mistificare, buttarla in caciara ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Le parole di Gianfelicedopo le recenti dichiarazioni di Luciano Moggi a Report sul casovenuto con un lungo post sul proprio account Instagram, Gianfelice, figlio di Giacinto, storica bandiera dell’, è tornato a parlare del processo pere di quando testimoniò nel processo di Napoli in seguito alle dichiarazioni di Luciano Moggi a Report. «Me la porto come una medaglia sul petto, una di quelle cose di cui andare orgogliosi: essere stato tra i pochi testimoni (“de relato”) nel processo di Napoli che ha portato alla sbarra e condannato, la cricca (i nomi metteteli voi!) che la faceva da padrone nel calcio nostrano. Lo faccio oggi, una volta di più, mentre assisto all’ennesima opportunità offerta di mistificare, buttarla in caciara ...

