Inter, 'dimentica' il campionato! Col Benfica non ammesse distrazioni (Di lunedì 17 aprile 2023) L'Inter mercoledì sera sfiderà a San Siro il Benfica per la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League. La squadra di Inzaghi deve dimenticare, in fretta, l'ennesimo scivolone arrivato in campionato contro il Monza. Contro i lusitani non sono ammesse distrazioni SOLIDITA' – L'Inter, si è fermata di nuovo in campionato. Contro il Monza è arrivata l'undicesima sconfitta stagionale in Serie A, con un copione sinistramente simile agli altri scivoloni fatti registrare dai nerazzurri in questa stagione travagliata. La squadra di Inzaghi però, come spesso ha dovuto fare in stagione, dovrà fare un reset mentale immediato: mercoledì sera a San Siro sarà ospite il Benfica. I lusitani, regolati al "Da Luz" per 0-2 dagli uomini di Inzaghi, arriveranno con la voglia di dare battaglia ...

