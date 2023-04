Inter | differenziato per De Vrij | cautela | ma niente allarme

Leggi su intermagazine

(Di lunedì 17 aprile 2023) Lavorroper DeProsegue la marcia di avvicinamento dell’al decisivo match casalingo contro il Benfica e con in palio la semifinale di Champions League. Nella seduta odierna, lavoroper Stefan Dedopo la botta rimediata nel secondo tempo del match contro il Monza di sabato sera. Da parte dello staff nerazzurro e dello stesso Inzaghi non c’è alcuna voglia di rischiare, ma allo stesso non c’è alcun tipo di. Ad ogni modo, contro i portoghesi, Acerbi tonerà in difesa in mezzo a Darmian e Bastoni. A riferirlo è Sky Sport. L'articolo proviene damagazine.