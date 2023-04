Inter-Benfica su Amazon, ospiti Milito e Julio Cesar (Di lunedì 17 aprile 2023) Mercoledì 19 l’Inter tornerà in campo a San Siro per affrontare a distanza di otto giorni di nuovo il Benfica nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri avranno dalla loro parte, oltre a uno stadio gremito come nel resto della stagione, anche il 2-0 maturato a Lisbona con i gol di L'articolo proviene da Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 17 aprile 2023) Mercoledì 19 l’tornerà in campo a San Siro per affrontare a distanza di otto giorni di nuovo ilnel ritorno dei quarti di finale di Champions League. I nerazzurri avranno dalla loro parte, oltre a uno stadio gremito come nel resto della stagione, anche il 2-0 maturato a Lisbona con i gol di L'articolo proviene da Calcio e Finanza.

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Nel frattempo il #Benfica perde 1-0 al 94’ con il Chaves (decimo in classifica), rimette in discussione il campiona… - marifcinter : Skriniar non sarà a disposizione neanche per Inter-Benfica. Personalizzato sul campo per De Vrij dopo il problema a… - FcInterNewsit : Bookies - Inter favorita anche per il ritorno col Benfica: vittoria offerta a 2,15 - vivoperlinter : ?#InterBenfica, ancora out un giocatore ?? #ChampionsLeague #Inter - sportli26181512 : #Media #Notizie Inter-Benfica su Amazon, ospiti Milito e Julio Cesar: Mercoledì 19 l’Inter tornerà in campo a San S… -