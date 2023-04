Inter-Benfica, Schmidt prepara squadra a trazione offensiva! La probabile – SM (Di lunedì 17 aprile 2023) Inter e Benfica si sfideranno mercoledì sera alle 21 per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Secondo quanto riportato da SportMediaset il tecnico dei lusitani Schmidt è pronto a varare una formazione offensiva LA probabile – Inter-Benfica, gara di ritorno dei quarti di Champions League, è in programma mercoledì sera. Secondo SportMediaset l’allenatore dei lusitani Schmidt a San Siro schiererà una formazione a netta trazione offensiva, per provare a ribaltare lo 0-2 con cui i nerazzurri hanno espugnato il “Da Luz”. In difesa, scontato il turno di squalifica, rientra Otamendi. A centrocampo Aursnes con Florentino davanti alla difesa. Dietro all’unica punta Ramos, spazio a Neres sulla destra, Rafa Silva in mezzo e l’ex Joao Mario sulla ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023)si sfideranno mercoledì sera alle 21 per il ritorno dei quarti di finale di Champions League. Secondo quanto riportato da SportMediaset il tecnico dei lusitaniè pronto a varare una formazione offensiva LA, gara di ritorno dei quarti di Champions League, è in programma mercoledì sera. Secondo SportMediaset l’allenatore dei lusitania San Siro schiererà una formazione a nettaoffensiva, per provare a ribaltare lo 0-2 con cui i nerazzurri hanno espugnato il “Da Luz”. In difesa, scontato il turno di squalifica, rientra Otamendi. A centrocampo Aursnes con Florentino davanti alla difesa. Dietro all’unica punta Ramos, spazio a Neres sulla destra, Rafa Silva in mezzo e l’ex Joao Mario sulla ...

