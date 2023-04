Inter-Benfica, ritorno quarti Champions League: le attività della vigilia (Di lunedì 17 aprile 2023) L’Inter mercoledì sfiderà il Benfica nel ritorno dei quarti di finale di Champions League, match in programma alle ore 21.00. Il club nerazzurro ha presentato il programma della vigilia, specificando gli orari delle varie attività TUTTE LE attività ? Domani è vigilia di Inter-Benfica, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Si riparte dallo 0-2 del da Luz firmato Barella-Lukaku. In programma le varie attività di entrambe le squadre. Si parte alle 12.30 con mister Simone Inzaghi che parlerà in conferenza stampa al Training Centre di Appiano Gentile. Nel pomeriggio, ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) L’mercoledì sfiderà ilneldeidi finale di, match in programma alle ore 21.00. Il club nerazzurro ha presentato il programma, specificando gli orari delle varieTUTTE LE? Domani èdideidi finale di. Si riparte dallo 0-2 del da Luz firmato Barella-Lukaku. In programma le variedi entrambe le squadre. Si parte alle 12.30 con mister Simone Inzaghi che parlerà in conferenza stampa al Training Centre di Appiano Gentile. Nel pomeriggio, ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Nel frattempo il #Benfica perde 1-0 al 94’ con il Chaves (decimo in classifica), rimette in discussione il campiona… - fcin1908it : Costacurta: 'Benfica ha giocato male? Non fatemi incazzare, l'Inter è stata forte' - RealPiccinini : Inzaghi perfetto, meglio di quando fece 4 gol al Marsiglia… ?? Partita preparata benissimo, Benfica in difficoltà co… - GBorzillo : ...eventuale premio per il quarto posto...(cit.) PREMIO???? EVENTUALE??? E niente, fa già piangere così. Pensiamo a… - ParmeshSriv : RT @InterHubOff: ???Andrea Ramazzotti (GdS): “Se l'Inter dovesse uscire contro il Benfica, Inzaghi potrebbe rischiare l'esonero immediato. C… -