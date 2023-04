Inter-Benfica in tv in chiaro? Data, canale, orario e streaming ritorno quarti Champions League 2022/2023 (Di lunedì 17 aprile 2023) Manca sempre meno al calcio d’inizio di Inter-Benfica, match valido per il ritorno dei quarti di finale della Champions League 2022/2023. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 19 aprile nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza. Sette giorni dopo, San Siro torna a ospitare un prestigioso incontro di Champions ma stavolta a scendere in campo sono i nerazzurri, opposti ai lusitani di Schmidt. I nerazzurri hanno già blindato la qualificazione vincendo 2-0 all’anData e proveranno a confermarsi al ritorno. Chiamato all’impresa invece il Benfica, anche se recuperare due gol di svantaggio all’Inter vista nelle ultime uscite in campionato non sembra impossibile. ... Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Manca sempre meno al calcio d’inizio di, match valido per ildeidi finale della. Fischio d’inizio alle 21:00 di mercoledì 19 aprile nella cornice dello Stadio Giuseppe Meazza. Sette giorni dopo, San Siro torna a ospitare un prestigioso incontro dima stavolta a scendere in campo sono i nerazzurri, opposti ai lusitani di Schmidt. I nerazzurri hanno già blindato la qualificazione vincendo 2-0 all’ane proveranno a confermarsi al. Chiamato all’impresa invece il, anche se recuperare due gol di svantaggio all’vista nelle ultime uscite in campionato non sembra impossibile. ...

