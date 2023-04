Inter-Benfica, Dzeko favorito! La scelta su Calhanoglu ? Prime Video (Di lunedì 17 aprile 2023) Antivigilia di Inter-Benfica, ritorno dei quarti di finale di Champions League. Dzeko favorito su Lukaku in avanti. Poi le ultime sul centrocampo e su Calhanoglu LE ULTIME ? Si avvicina Inter-Benfica, ritorno dei quarti di Champions League. A San Siro, i nerazzurri puntano la semifinale dopo aver battuto 0-2 i lusitani all’andata. Come riferisce Fernando Siani, in collegamento sul canale YouTube di Prime Video Sport, Inzaghi dovrebbe confermare quasi lo stesso undici del da Luz. Verso il forfait Stefan de Vrij, acciaccato per problemi muscolari. Acerbi in mezzo con Darmian e Bastoni. A centrocampo, Calhanoglu dovrebbe partire dalla panchina: Mkhitaryan OK insieme a Brozovic e Barella. Dzeko, in attacco, favorito su ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) Antivigilia di, ritorno dei quarti di finale di Champions League.favorito su Lukaku in avanti. Poi le ultime sul centrocampo e suLE ULTIME ? Si avvicina, ritorno dei quarti di Champions League. A San Siro, i nerazzurri puntano la semifinale dopo aver battuto 0-2 i lusitani all’andata. Come riferisce Fernando Siani, in collegamento sul canale YouTube diSport, Inzaghi dovrebbe confermare quasi lo stesso undici del da Luz. Verso il forfait Stefan de Vrij, acciaccato per problemi muscolari. Acerbi in mezzo con Darmian e Bastoni. A centrocampo,dovrebbe partire dalla panchina: Mkhitaryan OK insieme a Brozovic e Barella., in attacco, favorito su ...

