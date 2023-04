Inter-Benfica, due ritorni e due infortunati per Schmidt (Di lunedì 17 aprile 2023) Si avvicina il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League. Mercoledì sera a San Siro andrà in scena Inter-Benfica, gara che vedrà il rientro di due giocatori nella squadra di Roger Schmidt. Ma anche due assenze, come riporta il quotidiano portoghese A Bola. RIENTRI E ASSENZE – Rispetto alla gara di andata, per Inter-Benfica il tecnico Roger Schmidt può contare su due rientri. Ovvero Nicolas Otamendi, di ritorno dopo il turno di squalifica che riprenderà il suo posto al centro della difesa, e Goncalo Guedes pronto a partire nella linea d’attacco dopo il recupero dall’infortunio. A proposito di indisponibili, saranno due i giocatori della squadra di Lisbona a non viaggiare in direzione Milano: Julian Draxler e Alexander Bah, ancora ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023) Si avvicina il ritorno dei quarti di finale di UEFA Champions League. Mercoledì sera a San Siro andrà in scena, gara che vedrà il rientro di due giocatori nella squadra di Roger. Ma anche due assenze, come riporta il quotidiano portoghese A Bola. RIENTRI E ASSENZE – Rispetto alla gara di andata, peril tecnico Rogerpuò contare su due rientri. Ovvero Nicolas Otamendi, di ritorno dopo il turno di squalifica che riprenderà il suo posto al centro della difesa, e Goncalo Guedes pronto a partire nella linea d’attacco dopo il recupero dall’infortunio. A proposito di indisponibili, saranno due i giocatori della squadra di Lisbona a non viaggiare in direzione Milano: Julian Draxler e Alexander Bah, ancora ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Nel frattempo il #Benfica perde 1-0 al 94’ con il Chaves (decimo in classifica), rimette in discussione il campiona… - Inter : Assist al bacio e una grande prestazione a tutto campo ?? Il meglio della prova di Alessandro Bastoni contro il Benfica ?? #ForzaInter #UCL - marifcinter : Skriniar non sarà a disposizione neanche per Inter-Benfica. Personalizzato sul campo per De Vrij dopo il problema a… - Lelo49457 : @1926_cri se vediamo tutte le squadre più in forma nei campionati a parte l'inter(che per me è piu forte del benfic… - internewsit : Inter-Benfica, due ritorni e due infortunati per Schmidt - -