Inter-Benfica, divieto di vendita di alcolici nei pressi di San Siro (Di lunedì 17 aprile 2023) divieto di somministrazione e vendita di bevande alcoliche e superalcoliche. Questo il provvedimento del prefetto di Milano Renato Saccone in occasione del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League a San Siro tra Inter e Benfica. La vendita è vietata sia in forma fissa che ambulante, ed è proibita anche la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine nella zona di Corso Como, della Darsena, del Centro cittadino, nella zona Sempione, San Siro e nelle vie adiacenti. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023)di somministrazione edi bevande alcoliche e superalcoliche. Questo il provvedimento del prefetto di Milano Renato Saccone in occasione del match di ritorno dei quarti di finale di Champions League a Santra. Laè vietata sia in forma fissa che ambulante, ed è proibita anche laper asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine nella zona di Corso Como, della Darsena, del Centro cittadino, nella zona Sempione, Sane nelle vie adiacenti. SportFace.

