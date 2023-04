Inter-Benfica, del Cerro Grande l’arbitro in Champions League: la designazione (Di lunedì 17 aprile 2023) Inter-Benfica si giocherà mercoledì alle 21 ora italiana allo Stadio Giuseppe Meazza: l’UEFA ha appena reso noto l’arbitro. Questa la designazione per la partita, valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022-2023: ci sarà Carlos del Cerro Grande della federazione spagnola. ARBITRO Inter-Benfica (mercoledì 19 aprile ore 21.00, andata 2-0) Champions League – RITORNO QUARTI Arbitro: Carlos del Cerro Grande (Spagna)Assistenti arbitrali: Diego Barbero (Spagna) – Guadalupe Porras Ayuso (Spagna)Quarto ufficiale: Cesar Soto Grado (Spagna)Arbitro VAR: Juan Martinez Munuera (Spagna)Assistente VAR: Alejandro Hernández ... Leggi su inter-news (Di lunedì 17 aprile 2023)si giocherà mercoledì alle 21 ora italiana allo Stadio Giuseppe Meazza: l’UEFA ha appena reso noto. Questa laper la partita, valida per il ritorno dei quarti di finale di2022-2023: ci sarà Carlos deldella federazione spagnola. ARBITRO(mercoledì 19 aprile ore 21.00, andata 2-0)– RITORNO QUARTI Arbitro: Carlos del(Spagna)Assistenti arbitrali: Diego Barbero (Spagna) – Guadalupe Porras Ayuso (Spagna)Quarto ufficiale: Cesar Soto Grado (Spagna)Arbitro VAR: Juan Martinez Munuera (Spagna)Assistente VAR: Alejandro Hernández ...

