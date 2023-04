Inter-Benfica, Champions League: programma, orario, tv e streaming (Di lunedì 17 aprile 2023) Si gioca mercoledì 19 aprile la gara di ritorno dei quarti di finale di Champions League tra Inter e Benfica. La partita di “San Siro”, in programma alle ore 21, sarà trasmessa in streaming solo su Amazon Prime. La diretta in chiaro, infatti, non è prevista: tifosi e appassionati non abbonati alla piattaforma statunitense non potranno purtroppo godersi il secondo atto della sfida più importante della stagione nerazzurra. Simone Inzaghi, dopo l’impresa di Lisbona dell’andata, è spalle al muro. Sembra un paradosso ma è così. La sconfitta Interna con il Monza (0-1) ha compromesso ulteriormente il cammino verso la Champions League 2023-24: il quinto posto in classifica a otto giornate dalla fine non fa dormire sonni tranquilli, tutt’altro. ... Leggi su oasport (Di lunedì 17 aprile 2023) Si gioca mercoledì 19 aprile la gara di ritorno dei quarti di finale ditra. La partita di “San Siro”, inalle ore 21, sarà trasmessa insolo su Amazon Prime. La diretta in chiaro, infatti, non è prevista: tifosi e appassionati non abbonati alla piattaforma statunitense non potranno purtroppo godersi il secondo atto della sfida più importante della stagione nerazzurra. Simone Inzaghi, dopo l’impresa di Lisbona dell’andata, è spalle al muro. Sembra un paradosso ma è così. La sconfittana con il Monza (0-1) ha compromesso ulteriormente il cammino verso la2023-24: il quinto posto in classifica a otto giornate dalla fine non fa dormire sonni tranquilli, tutt’altro. ...

