Inter - Benfica, arbitra lo spagnolo Del Cerro Grande: ecco i precedenti (Di lunedì 17 aprile 2023) La patata bollente è arrivata a Carlos Del Cerro Grande, che sarà l'arbitro di Inter - Benfica. È infatti ufficiale la designazione del 47enne spagnolo per il quarto di finale di ritorno in programma ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 aprile 2023) La patata bollente è arrivata a Carlos Del, che sarà l'arbitro di. È infatti ufficiale la designazione del 47enneper il quarto di finale di ritorno in programma ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... FBiasin : Nel frattempo il #Benfica perde 1-0 al 94’ con il Chaves (decimo in classifica), rimette in discussione il campiona… - fcin1908it : Costacurta: 'Benfica ha giocato male? Non fatemi incazzare, l'Inter è stata forte' - RealPiccinini : Inzaghi perfetto, meglio di quando fece 4 gol al Marsiglia… ?? Partita preparata benissimo, Benfica in difficoltà co… - InterClubIndia : RT @fcin1908it: Inter, futuro Inzaghi: Benfica non decide. Questa l’idea della dirigenza - angelocaduto27 : Non oso pensare a quello che accadrebbe dopo Inter Benfica 0-3 con i cugini già qualificati. #Inter -