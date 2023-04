Inter-Benfica, arbitra lo spagnolo Del Cerro Grande: Bayern-City a Turpin (Di lunedì 17 aprile 2023) Sarà lo spagnolo Carlos Del Cerro Grande il fischietto di Inter-Benfica, match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023 di scena a San Siro. L’arbitro iberico sarà coadiuvati dagli assistenti Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso. Terna francese invece per l’altro quarto di finale in programma mercoledì 18 aprile, Bayern Monaco-Manchester City. Sarà Clément Turpin infatti a dirigere il match, assistito da Nicolas Danos e Benjamin Pages. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 17 aprile 2023) Sarà loCarlos Delil fischietto di, match valevole per il ritorno dei quarti di finale di Champions League 2022/2023 di scena a San Siro. L’arbitro iberico sarà coadiuvati dagli assistenti Diego Barbero e Guadalupe Porras Ayuso. Terna francese invece per l’altro quarto di finale in programma mercoledì 18 aprile,Monaco-Manchester. Sarà Clémentinfatti a dirigere il match, assistito da Nicolas Danos e Benjamin Pages. SportFace.

