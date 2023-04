Inter-Benfica | allarme sicurezza! 1000 tifosi pericolosi a piede libero

(Di lunedì 17 aprile 2023) Sale l’a Milano in vista di, ritorno dei quarti di Champions League. A rompere gli indugi il giornale Correio de Manha. Un migliaio disenza sorveglianza arriveranno in Italiasicurezza in vista didi Champions League. Come riporta Correio de Manha, sono attesi più di 5milalusitani per assistere al ritorno dei quarti di finale. Mille di questi ad alto rischio dità. Inoltre, gli agenti di polizia italiani saranno praticamente senza un aiuto. Infatti, la PSP (Polícia de Segurança Pública) – che accompagna le trasferte delle squadre portoghesi, sia per aiutare e controllare i, ma anche per aiutare le autorità locali ...

Commenta per primo Non solo Roma - Feyenoord, anchepotrebbe trasfromarsi in una partita a rischio per la presenza a Milano di tifosi portoghesi di difficile gestione. Sono 5000 i biglietti venduti dal club ai tifosi delle Aguias di cui ......00 Napoli - Milan BASKET - LEGA BASKET SERIE A 19:00 Trento - Scaligera Verona VOLLEY - SERIE A1 FEMMINILE 19:00 UYBA Busto Arsizio - Conegliano CALCIO - CHAMPIONS LEAGUE 21:0021:00 ...La patata bollente è arrivata a Carlos Del Cerro Grande, che sarà l'arbitro di. È infatti ufficiale la designazione del 47enne spagnolo per il quarto di finale di ritorno in programma al Giuseppe Meazza. Tutta la squadra sarà iberica, dagli assistenti Barbero e ...

Quella di mercoledì sera contro il Benfica potrebbe essere la partita decisiva per il futuro di Simone Inzaghi come allenatore dell’ Inter. Il tecnico piacentino sta convincendo solo nelle coppe, ma ...Il 47enne di Madrid è stato designato per la partita di mercoledì sera al Meazza: i nerazzurri (e Lukaku) hanno buoni ricordi di lui ...