Intelligenza artificiale | svelato il bluff di Musk Sfida lanciata

(Di lunedì 17 aprile 2023) Elonsmentisce se stesso e, nonostante la firma sul documento condiviso, tra i manager che stanno investendo in, di siglare una tregua negli sviluppi per 6 mesi, il magnate patron di Tesla ha deciso di rompere gli indugi e lanciare la suaa ChatGpt. Scavalcando totalmente la moratoria di sei mesi allo sviluppo di IA generativa, Elon- riporta il Financial Times- registra X.AI, una società che dovrebbe inserirsi nel suo progetto di "super-app": in un’unica applicazione social network, messaggi, pagamenti, e a questo punto anche un chatbot tipo Gpt-4. Un progetto che darebbe un senso al (finora) disastroso investimento in Twitter. Segui su affaritaliani.it

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... amnestyitalia : Con la legge sull'intelligenza artificiale, l'Ue consentirebbe a forze di polizia, governi e aziende l'uso sistemat… - antgrasso_IT : L'intelligenza artificiale può elaborare grandi quantità di dati da più fonti, amalgamandoli tutti per fornirci inf… - michele_geraci : #Musk: Intelligenza artificiale è più pericolosa di, per es, un errore di progettazione di aeri. Ha il potenziale d… - iamlazarperovic : RT @vincos: Musk ha creato - fracarabini : RT @vincos: Musk ha creato -

Google sta accelerando per offrire funzionalità simili a quelle che consente Bing con l'ma non sarà facile contrastare Microsoft che ha creduto prima in tecnologie come ...E' Drake il protagonista dell'ultimo capitolo della storia - ancora tutta da scrivere - del rapporto trae musica. In breve: grazie a una soluzione di AI è stata riprodotta la voce del rapper canadese per una nuova versione - ovviamente non autorizzata dall'artista - di "Munch", ...Nel suo discorso al forum, Cook ha elogiato i progressi tecnologici cinesi e gli ultimi sviluppi sue realtà aumentata , alcuni dei settori ritenuti cruciali dalla Casa ...

Ai Sony World Photography Awards è stata una immagine creata da una IA a vincere un premio, ma il fotografo si è rifiutato di ritirarlo.Uno dei più importanti gruppi di media e pubbliche relazioni della Cina è convinto che l'intelligenza artificiale possa ideare comunicati e annunci migliori di quanto possano mai fare gli umani.