Intanto nel mondo (Di lunedì 17 aprile 2023) Il bilancio delle violenze in Sudan sale ad almeno 97 vittime civili, la Commissione europea contesta la Polonia e l’Ungheria sul grano ucraino, i paesi del G7 annunciano la fine dell’inquinamento da plastica entro il 2040. Leggi Leggi su internazionale (Di lunedì 17 aprile 2023) Il bilancio delle violenze in Sudan sale ad almeno 97 vittime civili, la Commissione europea contesta la Polonia e l’Ungheria sul grano ucraino, i paesi del G7 annunciano la fine dell’inquinamento da plastica entro il 2040. Leggi

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... pisto_gol : #Giorgietti (#Lega) annuncia un taglio alle pensioni degli italiani di 10 miliardi di euro nel prossimo triennio. I… - Corriere : E intanto l'Arabia Saudita si muove (parecchio): in quale direzione e con quale scopo lo spiegano @FedericoRampini… - martaottaviani : Intanto, per quelli che 'Eh, ma la Nato'/'Eh, ma gli Usa' 1) Nel fine settimana chiude il #Sakharov Centre a #Mosca… - Fantast27655985 : RT @tpellizzari: E intanto l'Arabia Saudita si muove (parecchio): in quale direzione e con quale scopo lo spiegano @FedericoRampini e Eleon… - Davide44599151 : @Erica_unoesette @eNo11 @belottiano Che intanto ve l’ha messo nel… -