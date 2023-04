Insulti e minacce di morte a Theo Hernandez, Gazzetta: “Il motivo dell’odio dei napoletani” (Di lunedì 17 aprile 2023) Scintille in campo e polemiche fuori: oltre 6000 commenti e Insulti al calciatore del Milan, Theo Hernandez, che hanno scatenato indignazione. Ieri il difensore del Milan Theo Hernandez ha voluto festeggiare il compleanno del figlio con una tenera foto sui social che ritraeva il giocatore stesso con il bambino in braccio, ma il tutto ha sollevato indignazione e preoccupazione sul web. Il motivo? Gli Insulti ricevuti dai tifosi napoletani. La Gazzetta dello Sport, nell’edizione odierna, riporta che i commenti negativi sono stati oltre 6000 con diversi commenti provenienti proprio dai sostenitori del Napoli che sembrano avere dei rancori nei confronti di Theo fin dalla partita d’andata a causa delle polemiche con Lozano ... Leggi su napolipiu (Di lunedì 17 aprile 2023) Scintille in campo e polemiche fuori: oltre 6000 commenti eal calciatore del Milan,, che hanno scatenato indignazione. Ieri il difensore del Milanha voluto festeggiare il compleanno del figlio con una tenera foto sui social che ritraeva il giocatore stesso con il bambino in braccio, ma il tutto ha sollevato indignazione e preoccupazione sul web. Il? Gliricevuti dai tifosi. Ladello Sport, nell’edizione odierna, riporta che i commenti negativi sono stati oltre 6000 con diversi commenti provenienti proprio dai sostenitori del Napoli che sembrano avere dei rancori nei confronti difin dalla partita d’andata a causa delle polemiche con Lozano ...

