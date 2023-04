Insulti a Theo, alcuni tifosi rossoneri chiedono la ‘massima pena’ per il Napoli: “Sconfitta a tavolino ed esclusione dalle Coppe” (Di lunedì 17 aprile 2023) La partita tra Napoli e Milan è senza dubbio uno delle gare più importante della stagione ed anche degli ultimi anni. Per questo motivo, entrambi i club puntano alla qualificazione cercando di mettere in gioco anche comportamenti che possono risultare scorretto. Gesto da censurare è quanto accaduto via social nei confronti di Theo Hernandez, calciatore L'articolo Leggi su dailynews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) La partita trae Milan è senza dubbio uno delle gare più importante della stagione ed anche degli ultimi anni. Per questo motivo, entrambi i club puntano alla qualificazione cercando di mettere in gioco anche comportamenti che possono risultare scorretto. Gesto da censurare è quanto accaduto via social nei confronti diHernandez, calciatore L'articolo

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... realvarriale : Massima solidarietà a Theo Hernandez, per le offese e gli insulti subiti da alcuni animali incivili sui social. Ma… - cmdotcom : #Theo, insulti choc sui social dai tifosi del Napoli: 'Devi fare la fine di Vialli' e auguri di morte al figlio… - sportface2016 : #Milan, vergognosi insulti al figlio e minacce di morte via social a #TheoHernandez: 'Devi fare la fine di Vialli'… - guidorusso14 : RT @MatteoSorren: Comunque per placare gli animi su questa storia degli insulti a Theo Hernandez o Politano, volevo solo dirvi che tutto qu… - ScalezJunior : @Fortunablu17 @jackpoolista E confermo, purtroppo non senza ragioni, tu con chi stai? -