Innsbruck rifiorisce a Pasqua

Leggi su ildenaro

(Di lunedì 17 aprile 2023) Nella bella stagione,dà il meglio di sé: il cielo terso sovrasta la città abbracciata dalle cime ancora innevate, mentre i raggi di sole invitano a fermarsi per un caffè negli accoglienti giardini all’aperto. Via via che si avvicina la, in città prendono vita iniziative che celebrano usi e costumi, proposte gastronomiche ed eventi culturali che sono promossi soprattutto con l’Ambasciata austriaca in Italia da cui l’Ambasciatore Jan Kickert. Se non avete mai sentito parlare di “Osterpinze”, “Baumstriezeln” o “Mäusen” al forno, è giunto il momento di visitare il Mercatino didi. Un paradiso per i buongustai alla ricerca di prodotti regionali di altissima qualità che, quest’anno, ha accolto i visitatori dal 31 marzo al 10 aprile. Il momento più gioioso della primavera, che raduna ...