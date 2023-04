Inghilterra - Stop alle smart road | Costi elevati e rischi per la sicurezza

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 17 aprile 2023) Il governo britannico fa retromarcia sulla realizzazione delle cosiddette autostrade intelligenti, i tratti stradali caratterizzati da sistemi dinamici per la gestione del traffico veicolare. Londra, infatti, ha deciso di cancellare tutti i progetti per nuove "", di cui 11 già in costruzione e tre previste per il quinquennio 2025-2030, principalmente a causa di due problemi: l'assenza delle necessarie coperture finanziarie e gli eccessiviper la. Scarsa. La decisione consentirà al Regno Unito di risparmiare oltre 1 miliardo di sterline (1,13 miliardi di euro al cambio attuale) in un momento di particolari difficoltà per le casse statali per effetto della bassa crescita economica e dell'aumento del debito pubblico (ormai prossimo a sfiorare il 100% del Pil), ma non ...