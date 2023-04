Infortunio Immobile, l’annuncio inaspettato del bomber: ”Ecco quando torno” (Di lunedì 17 aprile 2023) Infortunio Immobile, l’attaccante promette di rientrare presto alla corte di Sarri: l’annuncio inaspettato del bomber su Instagram: ”Ecco quando torno” PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Da ore si parla delle condizioni di Ciro Immobile, rimasto vittima di un grave incidente stradale fortunatamente senza conseguenze serie per l’attaccante della Lazio e le sue bambine. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di lunedì 17 aprile 2023), l’attaccante promette di rientrare presto alla corte di Sarri:delsu Instagram: ”” PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Da ore si parla delle condizioni di Ciro, rimasto vittima di un grave incidente stradale fortunatamente senza conseguenze serie per l’attaccante della Lazio e le sue bambine. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Fantacalcio : Infortunio Immobile: resta in ospedale, non si allenerà per circa 10 giorni - andreastoolbox : Lazio, Immobile salterà almeno due partite per infortunio dopo l'incidente #Immobile #Lazio, #salterà #due #almeno… - CalcioNews24 : Lazio, l’infortunio di Immobile una possibilità per Pedro - radiosei : Il Prof. Capua in collegamento a 'NMM' sull'infortunio di Immobile, i possibili tempi di recupero e l'approfondimen… - sportli26181512 : Lazio, incidente Immobile: l'avvocato fa il punto, 'Rispettate un ragazzo, padre e professionista esemplare': L'inc… -

Lazio, l'infortunio di Immobile una possibilità per Pedro Dal bottino reti al rinnovo del contratto, l'infortunio di Immobile può essere una chance per Pedro per essere protagonista con la Lazio Come riferito dal Corriere dello Sport edizione romana, l'incidente occorso a Ciro Immobile spalanca di ... Lazio, incidente Immobile: l'avvocato fa il punto, 'Rispettate un ragazzo, padre e professionista esemplare' Commenta per primo L'incidente capitato all'attaccante della Lazio Ciro Immobile ha causato un brutto infortunio al bomber e molte preoccupazioni alla Lazio e ai suoi tifosi, che temono per le condizioni del numero 17. Ma adesso, dopo il messaggio del presidente Lotito ... Inter, senti che dice Cruciani di Simone Inzaghi - Top News L'infortunio di Immobile non ci voleva, era importante il suo recupero in questo momento: fuori solo per 2 partite Vediamo, già ieri qualcuno diceva che potrebbero essere anche di più le giornate ... Dal bottino reti al rinnovo del contratto, l'dipuò essere una chance per Pedro per essere protagonista con la Lazio Come riferito dal Corriere dello Sport edizione romana, l'incidente occorso a Cirospalanca di ...Commenta per primo L'incidente capitato all'attaccante della Lazio Ciroha causato un bruttoal bomber e molte preoccupazioni alla Lazio e ai suoi tifosi, che temono per le condizioni del numero 17. Ma adesso, dopo il messaggio del presidente Lotito ...L'dinon ci voleva, era importante il suo recupero in questo momento: fuori solo per 2 partite Vediamo, già ieri qualcuno diceva che potrebbero essere anche di più le giornate ... L'infortunio di Ciro Immobile dopo l'incidente: quante partite salta e ... Sport Fanpage pino capua Ai microfoni di Radiosei ha parlato il Professor Pino Capua in merito alla situazione riguardante l’infortunio di Ciro Immobile. “Per fortuna con la macchina che ha si è scampato una cosa brutta. Una ... Infortunio Immobile, aggiornamenti e novità sui tempi di recupero Infortunio Immobile – Solo un grosso spavento e nessuna conseguenza grave. Immobile, come noto, ha riportato solamente una piccola contusione alla colonna vertebrale e la frattura composta di una ... Ai microfoni di Radiosei ha parlato il Professor Pino Capua in merito alla situazione riguardante l’infortunio di Ciro Immobile. “Per fortuna con la macchina che ha si è scampato una cosa brutta. Una ...Infortunio Immobile – Solo un grosso spavento e nessuna conseguenza grave. Immobile, come noto, ha riportato solamente una piccola contusione alla colonna vertebrale e la frattura composta di una ...