Informa 245PJ – ATTENZIONE phishing

(Di lunedì 17 aprile 2023) A chi non ci casca sembra sempre ovvio che messaggi come quello di cui andiamo a parlare oggi siano truffe di qualche genere, che dovrebbero finire nella casella spam senza passare dal via. Purtroppo però non tutti sono così svelti nel catalogare lezioni come fuffa, specie in un Paese come il nostro dove l’età media è molto alta e ci sono tantissimi cittadini che si sono avvicinati alla rete in concomitanza con la pandemia, senza avere alcuna base per distinguere tra vero e falso, tra affidabile e truffaldino. La mail che ci è stata segnalata è questa: Chiunque l’abbia scritta non ha ben chiaro che in Italia non ci sono gendarmerie: siamo infatti di fronte a un classico caso diche circola in tutto il mondo latino. Come è possibile vedere da queste immagini: Sono tutte copie della stessa mail, in spagnolo, tutte con mittente un ...