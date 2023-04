Inflazione: Istat rivede al ribasso dato marzo al 7,6% (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 mar. - (Adnkronos) - L'Istat rivede leggermente al ribasso il dato finale sull'Inflazione di marzo: rispetto alla stima preliminare di una crescita del 7,7%, il dato definitivo fissa su base annua l'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, al 7,6% (da +9,1% a febbraio) con una diminuzione dello 0,4% su base mensile. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 17 aprile 2023) Roma, 17 mar. - (Adnkronos) - L'leggermente alilfinale sull'di: rispetto alla stima preliminare di una crescita del 7,7%, ildefinitivo fissa su base annua l'aumento dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per l'intera collettività (NIC), al lordo dei tabacchi, al 7,6% (da +9,1% a febbraio) con una diminuzione dello 0,4% su base mensile.

