Inflazione in calo in Italia al 7,7% a marzo (Di lunedì 17 aprile 2023) Buone notizie sul fronte Inflazione, che in Italia nel mese di marzo si attesta al 7,7%, in calo dal +9,1% del mese precedente. I dati preliminari pubblicati oggi dall'ISTAT confermano la graduale discesa dei prezzi già iniziata a gennaio. A febbraio l'Inflazione era pari al +9,1% su base annua, in lieve calo rispetto alle stime provvisorie pubblicate due settimane fa (9,2%). Il principale motivo alla base di questo rallentamento è il calo dei prezzi dei beni energetici, sia regolamentati che non regolamentati. La tendenza non si riflette invece sul "carrello della spesa", i cui prezzi restano stabili su base tendenziale a +12,7% Pesano sulle tasche degli Italiani i beni alimentari non lavorati, dei tabacchi e dei servizi, che stando ai dati ISTAT ...

