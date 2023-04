Ineos - La 4x4 elettrica arriverà nel 2026

Leggi su quattroruote

(Di lunedì 17 aprile 2023) Sulla scia dell'annuncio del maggio 2022, laautomotive ha confermato lo sviluppo di un nuovo fuoristrada full electric, da realizzare in collaborazione con il super specialista Magna. La futura 4x4 rappresenterà una proposta unica per i consumatori. Più piccola, come taglia, della Grenadier, questa fuoristrada Bev offrirà, nei piani, capacità in off-road di livello mondiale, senza compromessi per quanto riguarda il confort su strada e le prestazioni. Collaborazione proficua. Negli anni scorsi, Magna ha collaborato conriguardo alll'ingegnerizzazione e allo sviluppo in serie della Grenadier in versione station wagon e pick-up. E ora, dunque, risulta ben avviata per ospitare anche la terza linea di assemblaggio dei modelli inglesi. L'accordo siglato fra i due gruppi, infatti, prevede l'avvio della produzione (e il lancio) della nuova 4x4 a ...