Indiana Jones: svelati i dettagli delle nuove action figure di Hasbro Pulse (Di lunedì 17 aprile 2023) Hasbro Pulse ha presentato le nuove action figure di Indiana Jones, in arrivo dalla primavera all'autunno, che ritraggono i protagonisti della saga, ecco i dettagli. Indiana Jones e il Quadrante del Destino arriverà tra qualche mese nelle sale di tutto il mondo e i collezionisti devono prepararsi all'arrivo di una gran quantità di nuovi prodotti ispirati alle avventure dell'archeologo interpretato da Harrison Ford. Tra le collezioni da non perdere c'è quella di Hasbro Pulse che metterà in vendita in estate delle action figure che riproducono fedelmente i protagonisti dei capitoli precedenti e i personaggi al centro degli eventi portati ... Leggi su movieplayer (Di lunedì 17 aprile 2023)ha presentato ledi, in arrivo dalla primavera all'autunno, che ritraggono i protagonisti della saga, ecco ie il Quadrante del Destino arriverà tra qualche mese nelle sale di tutto il mondo e i collezionisti devono prepararsi all'arrivo di una gran quantità di nuovi prodotti ispirati alle avventure dell'archeologo interpretato da Harrison Ford. Tra le collezioni da non perdere c'è quella diche metterà in vendita in estateche riproducono fedelmente i protagonisti dei capitoli precedenti e i personaggi al centro degli eventi portati ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... VanityFairIt : Da Indiana Jones a una storia d'amore da rotocalco diretta da Todd Haynes, dai tombaroli di Alice Rohrwacher a Wes… - GianlucaOdinson : Indiana Jones 5, James Mangold è consapevole dell'importanza del film - GianlucaOdinson : Quando è ambientato Indiana Jones e Il quadrante del destino: c'è il viaggio nel tempo? - huchukato : @rumba_magica @Zelda3C Comunque sempre per la cacata dell’audio dolby, stesso motivo per cui hanno ridoppiato Il Pa… - lecinepontau : RT @bande_annonce: Indiana Jones 5 - bande-annonce 2 vo. Sortie le 28/06/23 via @DisneyFR -