Indagine Fnm | nel 2032 in Lombardia 1 milione di persone userà il treno

Leggi su iltempo

(Di lunedì 17 aprile 2023) Milano, 17 apr. (Adnkronos) - Nel, in, ogni giorno, 1disi muoverà in. Oggi sono 600.000 leche si muovono su ferro e prima del covid erano 820.000. Questo uno dei presentanti da Fnm in occasione dell'evento 'Dalle Smart City alla Senseable City', cui hanno partecipato il presidente della Regione, Attilio Fontana e gli assessori regionali Claudia Maria Terzi (Infrastrutture e Opere pubbliche) e Franco Lucente (Trasporti e Mobilità sostenibile). Con queste previsioni bisogna "progettare il futuro per poi realizzarlo. Il mondo sta cambiando e ci sono le condizioni per avere città più inclusive, più sostenibili e più socialmente coese", ha commentato il presidente Fontana. "La sfida da vincere - ha aggiunto Lucente - ...