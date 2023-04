Incidenti prima di Atletico Nacional - America Calì: almeno 89 feriti (Di lunedì 17 aprile 2023) Violenti Incidenti si sono verificati a Medellin prima dell'inizio del 'Clasico' del calcio colombiano, fra Atletico Nacional e America Cali, che poi non ha neppure avuto inizio. Il bilancio ... Leggi su gazzetta (Di lunedì 17 aprile 2023) Violentisi sono verificati a Medellindell'inizio del 'Clasico' del calcio colombiano, fraCali, che poi non ha neppure avuto inizio. Il bilancio ...

