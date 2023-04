Incidente mortale tra Aprilia e Ardea: addio a Giuditta Naitza (Di lunedì 17 aprile 2023) Nel terribile Incidente che si è verificato sabato 15 aprile, in via dei Rutuli, tra Aprilia e Ardea è morta la 76enne, Giuditta Naitza. La donna si trovava alla guida della sua Seat, e con lei seduto sul sedile passeggero c’era il figlio, quando per cause ancora in corso di accertamento, la donna ha perso il controllo della sua macchina finendo nella corsia di marcia opposta e scontrandosi in un frontale con un’Alfa Mito. Le condizioni della donna sono apparse subito drammatiche Uno scontro tremendo quello che si è verificato alle 15 e 30. La Polizia locale e i sanitari del 118 sono accorsi, ma si sono immediatamente resi conto che le condizioni della 76enne erano drammatiche. Il trasferimento nell’ospedale di Aprilia è stato tempestivo, nella speranza di salvare la vita della donna. ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 17 aprile 2023) Nel terribileche si è verificato sabato 15 aprile, in via dei Rutuli, traè morta la 76enne,. La donna si trovava alla guida della sua Seat, e con lei seduto sul sedile passeggero c’era il figlio, quando per cause ancora in corso di accertamento, la donna ha perso il controllo della sua macchina finendo nella corsia di marcia opposta e scontrandosi in un frontale con un’Alfa Mito. Le condizioni della donna sono apparse subito drammatiche Uno scontro tremendo quello che si è verificato alle 15 e 30. La Polizia locale e i sanitari del 118 sono accorsi, ma si sono immediatamente resi conto che le condizioni della 76enne erano drammatiche. Il trasferimento nell’ospedale diè stato tempestivo, nella speranza di salvare la vita della donna. ...

