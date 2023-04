Incidente Immobile, out per le prossime due partite (Di lunedì 17 aprile 2023) Una stagione tormentata quella di Ciro Immobile, dopo aver recuperato dall’infortunio ieri l’Incidente contro un tram Una stagione tormentata quella di Ciro Immobile, dopo aver recuperato dall’infortunio ieri l’Incidente contro un tram. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sarri e Lazio dovranno fare a meno di lui per le partite contro Torino e Inter, poi si vedranno le sue condizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Una stagione tormentata quella di Ciro, dopo aver recuperato dall’infortunio ieri l’contro un tram Una stagione tormentata quella di Ciro, dopo aver recuperato dall’infortunio ieri l’contro un tram. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, Sarri e Lazio dovranno fare a meno di lui per lecontro Torino e Inter, poi si vedranno le sue condizioni. L'articolo proviene da Calcio News 24.

