Incidente Immobile | c’è l’esposto del Codacons | “Accertare responsabilità per possibili danni alla collettività”

Il Codacons presenta un esposto alla Procura della Repubblica di Roma "per la possibile fattispecie di interruzione di pubblico servizio, e il rischio di una richiesta risarcitoria per i danni arrecati alla collettività". Lo annuncia lo stesso coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori, a seguito dell'Incidente che ha visto coinvolto l'attaccante della Lazio Ciro Immobile. Nella nota si legge: "Non entriamo nel merito della dinamica dell'Incidente, sulla quale sono in corso accertamenti, ma alla luce delle dichiarazioni di Immobile, secondo cui il tram sarebbe passato col rosso, e quelle rilasciate dal conducente del mezzo, che al contrario sostiene di ...

