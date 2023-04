Incidente a Ciro Immobile, spunta un testimone: “Io avevo il rosso, l’auto è andata sul tram” (video) (Di lunedì 17 aprile 2023) Sta bene, Ciro Immobile, che ha passato la notte in osservazione al Gemelli di Roma, presso il reparto di medicina di urgenza, dopo il brutto Incidente di ieri mattina, nel quale si è schiantato contro un tram con il suo suv, in zona Ponte Matteotti. Il calciatore della Lazio ha riportato la frattura composta della XI costola destra e un trauma distorsivo della colonna vertebrale. I medici hanno quindi preferito tenerlo sotto controllo. La principale preoccupazione riguarda la figlia Giorgia, la più piccola che secondo Il Messaggero avrebbe riportato una piccola lesione al fegato. Lotito sull’Incidente a Immobile: “Lo aiuteremo a ritrovare serenità” “Mi sono attivato da subito appena venuto a conoscenza dell’Incidente di Immobile e delle sue figlie ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 17 aprile 2023) Sta bene,, che ha passato la notte in osservazione al Gemelli di Roma, presso il reparto di medicina di urgenza, dopo il bruttodi ieri mattina, nel quale si è schiantato contro uncon il suo suv, in zona Ponte Matteotti. Il calciatore della Lazio ha riportato la frattura composta della XI costola destra e un trauma distorsivo della colonna vertebrale. I medici hanno quindi preferito tenerlo sotto controllo. La principale preoccupazione riguarda la figlia Giorgia, la più piccola che secondo Il Messaggero avrebbe riportato una piccola lesione al fegato. Lotito sull’: “Lo aiuteremo a ritrovare serenità” “Mi sono attivato da subito appena venuto a conoscenza dell’die delle sue figlie ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MCriscitiello : Brutto incidente questa mattina per Ciro Immobile. La sua auto distrutta contro un tram. Secondo l’attaccante della… - Agenzia_Ansa : Incidente d'auto per Ciro Immobile: scontro con un tram a Roma. L'impatto è stato forte ma il capitano della Lazio… - tvdellosport : ?????????? ?????? ????????????????, ?????????????????? ?????? ???? ?????????? Questa mattina Ciro #Immobile è stato coinvolto in un incidente strada… - ilnapolionline : Incidente Ciro Immobile: il rientro potrebbe slittare - - dottor15palle : Questa è la notizia più bella, ma desta più attenzione l’incidente di Ciro immobile -