Incendio Pigneto | 76enne perde la vita

(Di lunedì 17 aprile 2023) Una donna di 76 anni è morta in unnella sua abitazione al, quartiere nel centro di Roma. L’è stato scatenato da una candela che ha preso fuoco e ha avvolto il letto sul quale era sdraiata la signora. Il marito e il figlio, presenti nell’appartamento, sono riusciti a fuggire ma la donna, per via dei suoi problemi di salute, non ha avuto la stessa possibilità. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, i carabinieri e il personale del 118 ma non è stato possibile salvare la vittima. Si sono resi necessari i rilievi tecnico-scientifici dei carabinieri per accertare le cause dell’e le conseguenze che la candela ha avuto sull’espandersi delle fiamme. A quanto risulta, la famiglia si sarebbe trovata in difficoltà economiche e per questo motivo, all’appartamento era stata staccata la ...

...aprile) in un appartamento del quartierea Roma. L'anziana era allettata per via di una malattia, mentre il marito e il figlio si trovavano in un'altra stanza. Quando è divampato l',...Sono stati tirati fuori a braccia dai carabinieri marito e figlio di Anna Maria Palma, la donna morta in seguito all'divampato nell'appartamento dove viveva con la famiglia al. Settantasette anni, disabile, l'anziana è stata trovata priva di vita vicino al letto dalla camera da notte, dove è ......via del. I carabinieri sono riusciti a mettere in salvo il marito e il figlio travato nell'ingresso privi di conoscienza. Accendono una candela perché senza corrente elettrica: nell'...

L'incendio nel quartiere della movida al Pigneto, domenica sera, è costato la vita a una pensionata di 77 anni. Ma per i volontari è solo ...Casa in fiamme al Pigneto per l’incauto utilizzo di una candela in casa per fare luce. Così è morta un’anziana signora di 77 anni, divorata dalle fiamme che si erano propagate nella propria dimora. Un ...