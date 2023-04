Incendio a Roma | morta una donna al Pigneto

(Di lunedì 17 aprile 2023) AGI - Unè divampato intorno alle 22 di ieri in una abitazione in via del176, a, al secondo piano di una palazzina di 7. Sul posto sono giunti i Vigili del Fuoco che durante le operazioni di spegnimento hanno recuperato il corpo senza vita di unadi 76 anni. L'appartamento è stato sottoposto a sequestro giudiziario.

Dramma nella serata di domenica 16 aprile a. A causa di undivampato in una abitazione di via del Pigneto 176, una donna di 76 anni è morta . Fatale il rogo scoppiato nell'appartamento. La ricostruzione dei carabinieri . A fuoco ......

Dramma della povertà a Roma: una donna di 76 anni è morta domenica sera a causa di un incendio causato da una candela tenuta accesa per risparmiare sulla bolletta dell'elettricità. La vittima viveva ...Home Adn Kronos Roma, incendio in appartamento: muore anziana immobilizzata a letto Una donna di 76 anni, immobilizzata a letto per problemi di salute, è morta in un incendio divampato ieri sera in un ...