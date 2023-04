Inaugurata a Milano ‘Metropolis’, l’installazione immersiva di Fabio Novembre per Iqos (Di lunedì 17 aprile 2023) Visioni innovative e riflessioni su un futuro sostenibile: sono queste le chiavi di lettura della città del futuro secondo Iqos e Novembre Studio, presentata oggi. L'installazione all’interno dello spazio Iqos in Tortona Rocks, Opificio 31 Visioni innovative e riflessioni su un futuro sostenibile: sono queste le chiavi di lettura della città del futuro secondo Iqos e Novembre Studio, presentata oggi attraverso l’installazione “Metropolis” che da domani, fino al 23 aprile, sarà aperta al pubblico all’interno dello spazio Iqos in Tortona Rocks, Opificio 31. Presenza stabile e tra le più attese, anche quest’anno Iqos partecipa alla Milano Design Week, con un progetto firmato Fabio Novembre, architetto e ... Leggi su sbircialanotizia (Di lunedì 17 aprile 2023) Visioni innovative e riflessioni su un futuro sostenibile: sono queste le chiavi di lettura della città del futuro secondoStudio, presentata oggi. L'installazione all’interno dello spazioin Tortona Rocks, Opificio 31 Visioni innovative e riflessioni su un futuro sostenibile: sono queste le chiavi di lettura della città del futuro secondoStudio, presentata oggi attraverso“Metropolis” che da domani, fino al 23 aprile, sarà aperta al pubblico all’interno dello spazioin Tortona Rocks, Opificio 31. Presenza stabile e tra le più attese, anche quest’annopartecipa allaDesign Week, con un progetto firmato, architetto e ...

