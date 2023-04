In Sicily 2023 alla ricerca di startup innovative: iscrizioni entro il 5 maggio (Di lunedì 17 aprile 2023) Apre le porte alle startup e agli investitori In Sicily – abbreviazione di innovation Sicily – l’evento promosso dalla Fondazione Emblema, in collaborazione con l’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana. Il team di In Sicily è alla ricerca di startup innovative siciliane per la partecipazione alla seconda edizione dell’evento di matching sull’innovazione, in programma l’8-9 giugno a Palermo. Come funziona In Sicily In Sicily 2023, come nelle passate edizioni, prevede due giorni di iniziative fra seminari di approfondimento, area espositiva, appuntamenti one to one e pitch di startup nel programma: 8 giugno – Palermo ... Leggi su fmag (Di lunedì 17 aprile 2023) Apre le porte allee agli investitori In– abbreviazione di innovation– l’evento promosso dFondazione Emblema, in collaborazione con l’Assessorato delle Attività Produttive della Regione Siciliana. Il team di Indisiciliane per la partecipazioneseconda edizione dell’evento di matching sull’innovazione, in programma l’8-9 giugno a Palermo. Come funziona InIn, come nelle passate edizioni, prevede due giorni di iniziative fra seminari di approfondimento, area espositiva, appuntamenti one to one e pitch dinel programma: 8 giugno – Palermo ...

