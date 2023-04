In Italia 3 bambini su 10 a rischio povertà: come stanno i tuoi figli in questa classifica? (Di lunedì 17 aprile 2023) Un resoconto di Save The Children rende che in Italia 3 bambini su 10 sono a rischio povertà. Quali sono le ragioni e quali le soluzioni? Le ricerche condotte da Save The Children su territorio Italiano mostrano una situazione molto poco entusiasmante. L’associazione ha dichiarato che 3 bambini su 10 in Italia sono a rischio povertà e si ha paura che in futuro queste cifre aumenteranno. Ecco le ragioni. I bambini Italiani a rischio povertà assoluta – ANSA – ilovetrading.itL’Italia è ben lontana dall’esser definibile come una nazione povera. Anzi, siamo in uno Stato piuttosto ricco, con uno stile di vita benestante. Eppure, nonostante ... Leggi su ilovetrading (Di lunedì 17 aprile 2023) Un resoconto di Save The Children rende che insu 10 sono a. Quali sono le ragioni e quali le soluzioni? Le ricerche condotte da Save The Children su territoriono mostrano una situazione molto poco entusiasmante. L’associazione ha dichiarato che 3su 10 insono ae si ha paura che in futuro queste cifre aumenteranno. Ecco le ragioni. Ini aassoluta – ANSA – ilovetrading.itL’è ben lontana dall’esser definibileuna nazione povera. Anzi, siamo in uno Stato piuttosto ricco, con uno stile di vita benestante. Eppure, nonostante ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... jacopocoghe : Molto bene! ?????????? La legge ungherese che vieta l'indottrinamento LGBTQI+ dei minori è un faro di civiltà che dovreb… - chiaragribaudo : La guerra ai diritti del Governo #Meloni è, in primo luogo, un violento attacco ai bambini, vittime innocenti del f… - MSF_ITALIA : #Ventimiglia: una clinica mobile per i e le #migranti in transito. ??'Incontriamo donne che viaggiano da sole con i… - augumedici : RT @Misurelli77: Ipocrisia su tela Abbracciamoli a casa loro In Africa Bambini In Italia carico residuale - supermarianobr2 : @ka_dge Quando da quasi tutte le tifoserie parte il famoso Coro: vesuvio erutta tutta Napoli e’ distrutta, va bene… -