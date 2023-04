In Habilita Zingonia un nuovo ambulatorio per la sindrome fibromialgica

Leggi su bergamonews

(Di lunedì 17 aprile 2023) Laè una malattia dolorosa cronica che si manifesta principalmente con dolore intenso a muscoli, legamenti e tendini e che colpisce circa 1,5-2 milioni di italiani (secondo le stime dell’Associazione Italiana). Si tratta di un disturbo invalidante spesso difficile da diagnosticare, e per cui non esistono, al momento, strategie terapeutiche univoche., presso la sede di, ha attivato un protocollo di trattamento multidisciplinare incentrato sull’associazione tra ossigenoterapia iperbarica e riabilitazione. La bibliografia scientifica evidenzia come l’ossigenoterapia iperbarica possa correggere le disfunzioni del metabolismo cerebrale che causano il dolore. Il progetto proposto al paziente è rappresentato da un percorso ...