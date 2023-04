In Georgia gioca il sosia di Victor Osimhen – VIDEO

(Di lunedì 17 aprile 2023) La ‘stretta’ somiglianza tra Adebowale Ogunbufunmi e. Il coro che i tifosini gli hanno dedicato sta diventando virale sui social media. Laè famosa per il talento calcistico di Kvaratskhelia, ma questa volta è una storia diversa ad attirare l’attenzione. Un altro azzurro, il bomber, ha unindiretto chenella squadra di terza seriena Zestaponi. Si tratta dell’attaccante nigeriano Adebowale Ogunbufunmi che condivide connon solo la nazionalità, ma anche la caratteristica capigliatura bionda platinata. La somiglianza tra i due calciatori è stata notata dai tifosi del Zestaponi che hanno iniziato a dedicare ad Ogunbufunmi il coro ...

Il giornalista georgiano Dachi Tsurtsumia , posta un video relativo alla squadra di terza serie georgiana Zestaponi in cui gioca l'attaccante nigeriano Adebowale Ogunbufunmi , connazionale di Victor Osimhen e molto somigliante a lui anche grazie alla sua capigliatura bionda. Tant'è che i suoi tifosi gli hanno dedicato il ...

Dalla Georgia, terra di Kvaratskhelia, arriva una storia che vede invece protagonista indiretto un altro azzurro, il bomber Victor Osimhen.