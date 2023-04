In attesa dei live di Napoli, arriva al cinema il film-concerto dei Coldplay: dove vederlo in Campania (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIn attesa di vederli il 21 e il 22 giugno allo stadio Maradona di Napoli con il loro tour “Music of the spheres” – sold out da mesi – i fan dei Coldplay possono anticipare le sensazioni forti di uno dei live più spettacolari degli ultimi tempi con la proiezione nei cinema. arriva nelle sale italiane, infatti, ‘Coldplay – Music of the spheres: live at River Plate’, un film caratterizzato dai momenti salienti delle 10 date della band a Buenos Aires – oltre 80mila spettatori a sera – per una resa di immagini e di suono di grande impatto, ideale da godersi sul grande schermo, soprattutto per chi non potrà seguirli dal vivo. Al cinema come evento, per sole tre sere, da mercoledì 19 a venerdì 21 ... Leggi su anteprima24 (Di lunedì 17 aprile 2023) Tempo di lettura: 2 minutiIndi vederli il 21 e il 22 giugno allo stadio Maradona dicon il loro tour “Music of the spheres” – sold out da mesi – i fan deipossono anticipare le sensazioni forti di uno deipiù spettacolari degli ultimi tempi con la proiezione neinelle sale italiane, infatti, ‘– Music of the spheres:at River Plate’, uncaratterizzato dai momenti salienti delle 10 date della band a Buenos Aires – oltre 80mila spettatori a sera – per una resa di immagini e di suono di grande impatto, ideale da godersi sul grande schermo, soprattutto per chi non potrà seguirli dal vivo. Alcome evento, per sole tre sere, da mercoledì 19 a venerdì 21 ...

Advertising

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : Sono 8 mila le persone in attesa di un trapianto in Italia ma un terzo dei potenziali donatori rifiuta il prelievo… - amnestyitalia : Ne ha passate tante @mohameddihani2: detenzione arbitraria, sparizione forzata, torture e sorveglianza. Non basta p… - MarcoFattorini : Un anno fa, l’8 aprile 2022, un attacco missilistico russo colpì la stazione di Kramatorsk, affollata di famiglie i… - IlCavour : In attesa del match decisivo, sempre dalla parte dei fratelli rossoneri. Per la SANTISSIMA ALLEANZA BIANCOROSSONERA… - lavostrasalute : Alleanza Malattie Rare e @OssMalattieRare lanciano un appello alle Istituzioni per cancellare le disparità territ… -