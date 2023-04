Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Agenzia_Ansa : I talebani hanno vietato alle famiglie e alle donne di accedere ai ristoranti con giardini o spazi verdi nella prov… - mariosalis : Afghanistan: cosi i talebani hanno realizzato l’apartheid di genere - massimoankor : RT @amicidiisraele2: Il Qatar è uno stato terrorista #Afghanistan #Gaza Il leader dell'organizzazione terroristica di #Hamas Ismail #Han… - franca705 : RT @Teresa02247224: 20 anni di guerra non hanno portato alcun beneficio all'Afghanistan che è tornato nelle mani dei talebani. Le donne dev… - incazza1 : RT @ravel80262268: Azienda cinese offre 10 miliardi di dollari ai talebani per l'accesso ai giacimenti di litio. L'investimento, ha detto… -

Il governo talebano ha ordinato la sospensione temporanea di tutte le attività educative in due province del sud dell', estendendo le restrizioni all'istruzione anche a giovani e ragazzi . Uno 'stop' all'istruzione che arriva un anno e mezzo dopo il veto che limitava l'istruzione delle giovani. In una ...... ha dichiarato la missione Onu inin un comunicato. Le decisioni deisono le ultime di una serie di restrizioni imposte da quando hanno preso il potere nell'agosto 2021. Le ......prima del ritorno al potere dei. Abbandonato da tutti gli eserciti internazionali, non ha avuto altra scelta se non intraprendere il viaggio in forma forzatamente irregolare dall'...

In Afghanistan i talebani vietano l'istruzione anche ai maschi Gazzetta del Sud

L’Afghanistan tradito dall’Occidente, oscurato dalla comunità internazionale, dimenticato, o quasi, dai media. L’Afghanistan e l’apartheid di genere instaurato dai talebani.Per tentare di salvare le donne vittime dell'ignoranza bisogna continuare a parlare di quei diritti per noi scontati, ma in altre parti del mondo calpestati ...