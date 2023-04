IMPACT raddoppia | annunciato Multiverse United 2 con la NJPW!

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 17 aprile 2023). Dopo il successo del Wrestlemania Weekend, l’ex TNA hache il prossimo 20 agosto si terrà, nella celebre 2300 Arena di Philadelphia, la seconda edizione di, show congiunto con la NJPW. BREAKING:and @njpwglobal present2: For Whom the Bell Tolls on Sunday, August 20 in Philadelphia!#xNJPW pic.twitter.com/XIKaA2XV4m—(@WRESTLING) April 17, 2023 Il PPV seguirà l’evento del giorno precedente, nella medesima location conosciuta da tutti come la leggendaria ECW Arena, ovvero l’All Star Junior Festival, show congiunto con protagonisti nuovamente la NJPW, insieme alla DDT, AJPW e NOAH. Un grande weekend di ...