Immobile preoccupato per la figlia più piccola | è di fianco a lei in ospedale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ChiccoLazio : @giellepa @missNormaJane Dici che il tuo pensiero non riguarda il calcio, però non fai altro che prendere Immobile… - sollilloo : Vediamo il lato positivo di questo schifo. Almeno il macchinista, romanista, si è prima preoccupato per le bimbe. Q… -

Cironelle scorse ore è stato coinvolto in un incidente a Roma che hasia i suoi sostenitori che il calcio tutto. L'attaccante della Lazio era a bordo del suo Land Rover Defender , ...Così Ciroore dopo l'incidente a Roma in un violento scontro tra la sua auto, dove c'... Il bomber erasoprattutto per la piccola Giorgia, che ha riportato una lesione al fegato. ...DOLORI E PIACERI Il bomber èsoprattutto per la piccola Giorgia, ma non perde l'... Non c'entra nulla con quanto accaduto,ne è certo. Apprezzati invece tutti i messaggi di ...

Immobile preoccupato per la figlia più piccola, è di fianco a lei in ... ilGiornale.it

Dopo aver trascorso la notte in osservazione al Policlinico Gemelli di Roma presso il reparto di medicina d'urgenza, per Ciro Immobile sono ore di grande preoccupazione. E questo non solo per i traumi ...L'attaccante della Lazio è stato protagonista di un sinistro a Roma, in cui è stata distrutta la sua Land Rover Defender ...