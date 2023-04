Immobile | le parole social | “Tornerò presto”

Leggi su sportface

(Di lunedì 17 aprile 2023) “”, e accanto un cuore biancoazzurro. Sono le primedi Ciro, dopo l’incidente di ieri mattina. Su Instagram il capitano della Lazio ha risposto così al post della società che sui canali ufficiali ha scritto “Dai, Capitano! Noi siamo con te”. Tanti i messaggi di solidarietà dei tifosi biancocelesti, che sperano di rivedere al piùil loro bomber in campo. La stagione in corso non è stata fortunata per il centravanti, che ha dovuto fare i conti con diversi infortuni muscolari. Guai fisici che non gli hanno impedito di raggiungere la doppia cifra stagionale in campionato (la settima consecutiva), festeggiata venerdì sera contro lo Spezia al Picco. Ora il nuovo stop: sicure le assenze con Torino e Inter. SportFace.