Immobile in ospedale | ecco le parole di Lotito e dell' avvocato del bomber sull' incidente

(Di lunedì 17 aprile 2023) Ciroha trascorso la notte in, al Policlinico Gemelli, dopo il paurosoche lo ha visto protagonista con le due figlie piccole. La macchina'attaccantea Lazio si è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... SPress24 : #CiroImmobile, la notte in ospedale dopo l'incidente - #sportpress24 - globalistIT : - fanpage : Sia Ciro Immobile che il conducente del tram coinvolto nell'incidente con l'auto guidata proprio dal calciatore, so… - Signor_Smith : La condizione della #capitale d'Italia è nelle cronache quotidiane: l'incidente che ha visto coinvolto Ciro… - NicolaG87816782 : #INCIDENTE Ciro #Immobile sostiene che il tram sia passato con il rosso. Il tramviere dice di essere passato con il… -

Ciroha trascorso la notte in, al Policlinico Gemelli, dopo il pauroso incidente che lo ha visto protagonista con le due figlie piccole. La macchina dell'attaccante della Lazio si è ...Anche all'di Imperia, a partire dal 17 aprile 2023, farà la sua comparsa il prericovero centralizzato. Il Comune di Torino, titolare dell', ha pubblicato negli scorsi giorni un avviso ...... pertanto, Cirosalterà la partita di sabato contro il Torino. Potrebbe farcela per la ... Il macchinista del tram , invece, è stato condotto in un altro, il Policlinico Umberto I, ma ...

Ciro Immobile, la notte in ospedale dopo l'incidente e il nodo delle due versioni sul semaforo Corriere Roma

Ciro Immobile dopo l'incidente: "Una botta incredibile - ha confessato Immobile - una manciata di secondi in cui ho pensato soltanto a proteggere le mie bambine. Un incubo, ho temuto per loro".Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...