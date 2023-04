Immobile: “Ho temuto il peggio per le mie figlie. Vivi per miracolo!” (Di lunedì 17 aprile 2023) Ciro Immobile, attaccante napoletano della Lazio, è stato coinvolto in un brutto incidente nella giornata di ieri. Il capitano della Lazio era infatti a bordo della sua automobile insieme alla figlie e si è scontrato violentemente con un tram a Roma. Impatto talmente violento che ha letteralmente distrutto la macchina del capitano della Lazio con le condizioni che potevano essere decisamente drastiche. Proprio in merito all’incidente di ieri, l’edizione odierna de Il Messaggero ha riportato alcune dichiarazioni di Immobile dopo l’incidente. L’auto di Immobile dopo l’incidente Incidente Immobile: il racconto di Ciro “Io non mi arrendo mai, nemmeno dopo quello che è successo, ma ho temuto per le mie figlie. Siamo Vivi per miracolo. È ... Leggi su spazionapoli (Di lunedì 17 aprile 2023) Ciro, attaccante napoletano della Lazio, è stato coinvolto in un brutto incidente nella giornata di ieri. Il capitano della Lazio era infatti a bordo della sua automobile insieme allae si è scontrato violentemente con un tram a Roma. Impatto talmente violento che ha letteralmente distrutto la macchina del capitano della Lazio con le condizioni che potevano essere decisamente drastiche. Proprio in merito all’incidente di ieri, l’edizione odierna de Il Messaggero ha riportato alcune dichiarazioni didopo l’incidente. L’auto didopo l’incidente Incidente: il racconto di Ciro “Io non mi arrendo mai, nemmeno dopo quello che è successo, ma hoper le mie. Siamoper miracolo. È ...

