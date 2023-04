Immigrazione | Schifani “situazione straordinaria | aumentare rimpatri”

Leggi su liberoquotidiano

(Di lunedì 17 aprile 2023) PALERMO (ITALPRESS) – “Lae occorrono mobilitazioni e scelte straordinarie. Occorre potenziare i centri per ilo, perchè il Paese non è pronto a recepire flussi che tendono ad”. Lo ha detto il presidente della Regione Siciliana, Renato, a Tgcom 24, intervenendo sul tema migranti. “In estate gli sbarchi aumenteranno notevolmente e non possiamo rimanere inerti. L'accoglienza di prima necessità va bene ma ci deve essere anche una politica di controllo e di gestione – ha sottolineato il governatore -. Non possiamo soltanto recepire e accogliere da un alto e raccordarci con l'Europa dall'altro. Dobbiamo fare in modo che iavvengano, ordinatamente, ma avvengano”. (ITALPRESS). Photo Credits: www.agenziafotogramma.it